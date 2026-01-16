Αυτές οι γυναίκες γερνούν γρηγορότερα – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών που έχουν
Αυτές οι γυναίκες γερνούν γρηγορότερα – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών που έχουν
Έρευνα σε σχεδόν 15.000 γυναίκες δείχνει ότι η μητρότητα επηρεάζει τον ρυθμό γήρανσης - Τόσο οι πολλές γεννήσεις όσο και η ατεκνία συνδέονται με ταχύτερη βιολογική φθορά
Γυναίκες που γεννούν πολλά παιδιά ή που δεν αποκτούν καθόλου αντιμετωπίζουν σημάδια ταχύτερης βιολογικής γήρανσης και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στη Φινλανδία.
Η έρευνα ανέλυσε δείγματα αίματος από περισσότερες από 1.000 γυναίκες για να μελετήσει τη μεθυλίωση του DNA – τις χημικές «ετικέτες» που προστίθενται στο DNA και λειτουργούν ως μοριακό ρολόι, δείχνοντας τη βιολογική ηλικία ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχει γιορτάσει κάποιος.
Διευκρίνεζεται πως η μελέτη παρακολούθησε συνολικά σχεδόν 15.000 γυναίκες, ενώ για την ανάλυση της μεθυλίωσης του DNA χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος από περισσότερες από 1.000 από αυτές.
