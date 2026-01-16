Ελαιόλαδο με λεμόνι: Ένας μαγικός συνδυασμός υγείας ή ένας διατροφικός μύθος;
Ελαιόλαδο με λεμόνι: Ένας μαγικός συνδυασμός υγείας ή ένας διατροφικός μύθος;
Το ελαιόλαδο και ο χυμός λεμονιού έχουν υψηλή διατροφική αξία, τι ισχύει, όμως, για το συνδυασμό τους; Δείτε τι δείχνουν οι μελέτες για αποτοξίνωση, πέψη και βάρος
Στη μεσογειακή διατροφή το ελαιόλαδο θεωρείται θησαυρός. Μαζί με τον χυμό λεμονιού, δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό γεύσεων, που κάνει κάθε πιάτο να ξεχωρίζει. Πόσο, όμως, ο συνδυασμός τους μπορεί να αποτελέσει ένα «φυσικό γιατρικό» για διάφορα προβλήματα υγείας. Τι λένε τα στοιχεία;
Διατροφική αξία ελαιολάδου και λεμονιού
Το ελαιόλαδο, ιδιαίτερα το έξτρα παρθένο, είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικές ενώσεις, όπως οι πολυφαινόλες. Η κατανάλωσή του έχει συνδεθεί με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, κυρίως στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.
Ο χυμός λεμονιού αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης C και περιέχει φλαβονοειδή με αντιοξειδωτική δράση. Η βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διατροφική αξία ελαιολάδου και λεμονιού
Το ελαιόλαδο, ιδιαίτερα το έξτρα παρθένο, είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικές ενώσεις, όπως οι πολυφαινόλες. Η κατανάλωσή του έχει συνδεθεί με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, κυρίως στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.
Ο χυμός λεμονιού αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης C και περιέχει φλαβονοειδή με αντιοξειδωτική δράση. Η βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα