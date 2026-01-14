Γιατί πονάει τόσο πολύ η απώλεια του αγαπημένου μας κατοικιδίου
Γιατί πονάει τόσο πολύ η απώλεια του αγαπημένου μας κατοικιδίου
Διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι το πένθος για ένα κατοικίδιο μπορεί να είναι βαθύ, μακροχρόνιο και συχνά πιο επώδυνο από την απώλεια ανθρώπου - Η κοινωνία εξακολουθεί να το υποτιμά
Ο συναισθηματικός φόρτος που αφήνει πίσω της η απώλεια ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατος, όπως καταγράφεται σε διεθνή επιστημονική μελέτη στη διάρκεια της πανδημίας, η οποία δείχνει ότι το πένθος είναι βαθύ, παρατεταμένο και συχνά παρεξηγημένο.
Η έρευνα, με επικεφαλής την καθηγήτρια Elizabeth Peel από το Πανεπιστήμιο Loughborough στο Ηνωμένο Βασίλειο και συν-συγγραφέα τον καθηγητή Damien Riggs από το Πανεπιστήμιο Flinders, αμφισβητεί την παγιωμένη αντίληψη ότι η απώλεια ενός ζώου είναι «λιγότερο σημαντική» από την αυτή ενός ανθρώπου.
Βασισμένη σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις 667 κηδεμόνων κατοικιδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μελέτη κατέγραψε ότι ο θάνατος ενός ζώου – ιδίως ενός σκύλου – περιγράφεται συχνά ως συντριπτικός και σε αρκετές περιπτώσεις πιο οδυνηρός ακόμη και από την απώλεια μέλους της οικογένειας.
