Τα «παντοτινά» χημικά υπάρχουν παντού και απειλούν το ήπαρ – Σε κίνδυνο οι έφηβοι
Από μαγειρικά σκεύη μέχρι καθαριστικά προϊόντα, τα «παντοτινά» χημικά PFAS που υπάρχουν παντού συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ηπατικής νόσου στους εφήβους, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως ανησυχητικά δεδομένα για τα λεγόμενα «αιώνια χημικά» (PFAS) και τον αντίκτυπό τους στην υγεία των εφήβων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η έκθεση σε ορισμένα από αυτά τα ευρέως διαδεδομένα παντοτινά χημικά μπορεί να αυξήσει έως και τρεις φορές τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής ηπατικής νόσου σε νεαρή ηλικία.
Συγκεκριμένα, οι ενώσεις αυτές συνδέθηκαν με τη μεταβολικά σχετιζόμενη στεατωτική νόσο του ήπατος (MASLD), μια πάθηση που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή ως λιπώδης νόσος του ήπατος. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research.
Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί;
H συγκεκριμένη νόσος επηρεάζει περίπου 1 στα 10 παιδιά, ενώ το ποσοστό φτάνει έως και 40% στα παιδιά με παχυσαρκία. Πρόκειται για χρόνια νόσο που συχνά εξελίσσεται «σιωπηλά», χωρίς εμφανή συμπτώματα. Όταν υπάρχουν, μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, κοιλιακή δυσφορία ή πόνο. Μακροπρόθεσμα, αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθεια, προχωρημένη ηπατική βλάβη, κίρρωση και ακόμη και καρκίνο του ήπατος.
