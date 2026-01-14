Τα «παντοτινά» χημικά υπάρχουν παντού και απειλούν το ήπαρ – Σε κίνδυνο οι έφηβοι

Από μαγειρικά σκεύη μέχρι καθαριστικά προϊόντα, τα «παντοτινά» χημικά PFAS που υπάρχουν παντού συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ηπατικής νόσου στους εφήβους, σύμφωνα με νέα μελέτη