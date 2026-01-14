Κίνδυνος καρκίνου και διαβήτη από επεξεργασμένα κρεατικά και αλκοόλ – Τι να κάνουμε
Κίνδυνος καρκίνου και διαβήτη από επεξεργασμένα κρεατικά και αλκοόλ – Τι να κάνουμε
Πόσο ασφαλή είναι τελικά τα τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά; Οι επιστήμονες στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: λιγότερη επεξεργασία, περισσότερη προσοχή στο πιάτο μας
Η κατανάλωση ορισμένων κοινών συντηρητικών που περιέχονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά ενδέχεται να συνδέεται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με δύο νέες μεγάλες γαλλικές επιστημονικές μελέτες.
Οι μελέτες βασίστηκαν σε δεδομένα περισσότερων από 100.000 Γάλλων πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν σε μακροχρόνιο ερευνητικό πρόγραμμα καταγράφοντας συστηματικά τις διατροφικές τους συνήθειες μέσω ερωτηματολογίων.
Τι έδειξαν οι μελέτες
Η πρώτη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο BMJ, εντόπισε πολλαπλές συσχετίσεις ανάμεσα σε συντηρητικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων και σε αυξημένα ποσοστά συνολικού καρκίνου, καθώς και καρκίνου του μαστού και του προστάτη.
