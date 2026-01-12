«Θαυματουργή» η σεμαγλουτίδη – Μειώνει νοσηλείες και τη διάρκειά τους
«Θαυματουργή» η σεμαγλουτίδη – Μειώνει νοσηλείες και τη διάρκειά τους
Νέα ανάλυση δείχνει μειωμένες εισαγωγές και λιγότερες ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο σε υπέρβαρους/παχύσαρκους ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
Η σεμαγλουτίδη ενδέχεται να σχετίζεται με μείωση τόσο του συνολικού αριθμού νοσηλειών όσο και της διάρκειας νοσηλείας σε ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι οποίοι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, σύμφωνα με μελέτη στο JAMA Cardiology.
Ο Stephen J. Nicholls, M.D., από το Monash Victorian Heart Institute και το Monash University (Αυστραλία), μαζί με τους συνεργάτες του, πραγματοποίησαν μια προκαθορισμένη διερευνητική ανάλυση της κλινικής δοκιμής SELECT (Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People With Overweight or Obesity). Στόχος ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση της σεμαγλουτίδης στον συνολικό αριθμό εισαγωγών σε νοσοκομείο και στις συνολικές ημέρες νοσηλείας, σε άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω με καρδιαγγειακή νόσο (CVD) και δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ≥27 kg/m², χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
