Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν
Ακόμη και μικρές αλλαγές στο ωράριο ύπνου μπορεί να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση και την καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη
Ο ύπνος δεν μετριέται μόνο σε ώρες αλλά και σε… συνέπεια. Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα ακανόνιστα ωράρια ύπνου και αφύπνισης μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και υψηλής αρτηριακής πίεσης.
Η ΧΑΠ είναι μια διαταραχή κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα στη διάρκεια του ύπνου, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών αρρυθμιών. Παράλληλα, η υπέρταση αφορά σχεδόν τους μισούς ενήλικες και αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.
