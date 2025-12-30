Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν
YGEIAMOU.GR
Ακανόνιστος ύπνος Υπέρταση Ύπνος ΧΑΠ

Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν

Ακόμη και μικρές αλλαγές στο ωράριο ύπνου μπορεί να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση και την καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν
Μαρία Κοτοπούλη
Ο ύπνος δεν μετριέται μόνο σε ώρες αλλά και σε… συνέπεια. Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα ακανόνιστα ωράρια ύπνου και αφύπνισης μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η ΧΑΠ είναι μια διαταραχή κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα στη διάρκεια του ύπνου, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών αρρυθμιών. Παράλληλα, η υπέρταση αφορά σχεδόν τους μισούς ενήλικες και αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης