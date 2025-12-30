Προσωπικότητα: Ποιες λέξεις στα μηνύματα μαρτυρούν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής
Προσωπικότητα: Ποιες λέξεις στα μηνύματα μαρτυρούν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής
Μια καθηγήτρια ψυχολογίας εξηγεί πώς τα γραπτά μηνύματα που γεμίζουν με εκφράσεις θυμού αλλά και εγωκεντρισμό, μπορεί να κρύβουν μια ανησυχητική ψυχοπαθολογία
Σε μια καθημερινότητα που «τρέχει» με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων. Κι ενώ πολλά από αυτά μοιάζουν «αθώα» ή και τυπικά, πλήθος ψυχολογικών ερευνών δείχνει ότι αυτά τα καθημερινά μηνύματα μπορεί να αποκαλύπτουν πολλά για την ενδεχομένως σκοτεινή προσωπικότητα ενός ατόμου.
Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν δίνουν μεγάλη σημασία στις λέξεις που επιλέγουν για να «ντύσουν» τα καθημερινά τους μηνύματα, η ψυχολόγος Charlotte Entwistle του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ υποστηρίζει ότι οι λεπτές διακυμάνσεις στη χρήση της γλώσσας -είτε σε γραπτά μηνύματα, email ή διαδικτυακά σχόλια- μπορούν να υποδηλώνουν σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Σε άρθρο της για το The Conversation, εξηγεί ότι η επιλογή των λέξεων αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και σχετίζονται με τους άλλους, συχνά πολύ πριν η προβληματική συμπεριφορά γίνει εμφανής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
