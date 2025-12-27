Ψυχοθεραπεία μέσω της δημιουργίας κινηματογραφικής ταινίας – Μία ψυχίατρος και μία σκηνοθέτις μοιράζονται τις εμπειρίες τους

Για πρώτη φορά διερευνάται στη χώρα μας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η επίδραση της ευεξίας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές - Η εμπειρία της έκφρασης μέσω των κινηματογραφικών εργαλείων έχει κάτι το αποκαλυπτικό, λένε οι υπεύθυνοι του προγράμματος