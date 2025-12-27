Ψυχοθεραπεία μέσω της δημιουργίας κινηματογραφικής ταινίας – Μία ψυχίατρος και μία σκηνοθέτις μοιράζονται τις εμπειρίες τους
Για πρώτη φορά διερευνάται στη χώρα μας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η επίδραση της ευεξίας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές - Η εμπειρία της έκφρασης μέσω των κινηματογραφικών εργαλείων έχει κάτι το αποκαλυπτικό, λένε οι υπεύθυνοι του προγράμματος
Γράφουν η κυρία Mirjana Selakovic, ψυχίατρος-ψυχοθεραπεύτρια και η κυρία Κατερίνα Ευαγγελάκου, σκηνοθέτις.
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης συμμετέχει στο καινοτόμο, ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την Πολιτιστική Συνταγογράφηση, με δύο εργαστήρια, ένα θεατρικό κι ένα κινηματογραφικό. Τα δύο εργαστήρια επιχειρούν να αξιοποιήσουν την τέχνη και τον ευεργετικό της χαρακτήρα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη και ψυχωσικές διαταραχές.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υπογραμμίσει ότι η τέχνη μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας. Για πρώτη φορά ωστόσο διερευνάται, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η επίδραση παραμέτρων ευεξίας (well-being) σε άτομα με ψυχικές διαταραχές από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή διευθυντή, Ψυχίατρο, κ. Νίκο Στεφανή.
