Ξεκίνησε η αποστολή SMS για παράταση του δωρεάν καρδιολογικού ελέγχου – Προγραμματίστε τις εξετάσεις σας το νέο έτος

Με αποστολή sms δίνεται νέο περιθώριο έως 31 Μαρτίου 2026 για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ώστε οι δικαιούχοι να προγραμματίσουν τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο μέσα στο νέο έτος