Ξεκίνησε η αποστολή SMS για παράταση του δωρεάν καρδιολογικού ελέγχου – Προγραμματίστε τις εξετάσεις σας το νέο έτος
Με αποστολή sms δίνεται νέο περιθώριο έως 31 Μαρτίου 2026 για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ώστε οι δικαιούχοι να προγραμματίσουν τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο μέσα στο νέο έτος
Έχει ξεκινήσει η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (sms και email) για παράταση ισχύος των παραπεμπτικών της προληπτικής ιατρικής εξέτασης εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, έως τις 31 Μαρτίου 2026. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» του Υπουργείου Υγείας και στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Με τη νέα παράταση, δίνεται η ευκαιρία με το καινούριο έτος να προγραμματίσετε τον έλεγχό σας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, τα σχετικά παραπεμπτικά λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Περίπου οι μισοί άνδρες και το ένα τρίτο των γυναικών μέσης ηλικίας εμφανίζουν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, συχνά χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα. Η εκδήλωσή τους δεν είναι συνήθως αιφνίδια, καθώς προηγείται για χρόνια η παρουσία παραγόντων κινδύνου χωρίς αντιμετώπιση.
