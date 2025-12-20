Περιοδοντίτιδα: Η «σιωπηλή» φλεγμονή που απειλεί την υγεία της καρδιάς
Περιοδοντίτιδα: Η «σιωπηλή» φλεγμονή που απειλεί την υγεία της καρδιάς

H ουλίτιδα συνδέεται, μεταξύ άλλων, με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, κολπικής μαρμαρυγής, καρδιακής ανεπάρκειας

ygeiamou.gr team
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι η ουλίτιδα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου, της κολπικής μαρμαρυγής, της καρδιακής ανεπάρκειας και των καρδιομεταβολικών παθήσεων. Αυτό επισημαίνεται σε επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο Circulation.

Υπολογίζεται ότι η περιοδοντίτιδα επηρεάζει πάνω από το 40% των ενηλίκων ηλικίας άνω των 30 ετών στις ΗΠΑ. Το πρώιμο στάδιο είναι η ουλίτιδα που αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα. Το πιο προχωρημένο στάδιο σοβαρής περιοδοντίτιδας περιλαμβάνει εκτεταμένη βλάβη στα οστά που στηρίζουν τα δόντια και απώλεια δοντιών. Η περιοδοντίτιδα είναι πιο συχνή σε άτομα με
κακή στοματική υγιεινή και άλλους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το υπερβολικό βάρος, ο διαβήτης και το κάπνισμα.

