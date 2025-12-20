Περιοδοντίτιδα: Η «σιωπηλή» φλεγμονή που απειλεί την υγεία της καρδιάς

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου, της κολπικής μαρμαρυγής, της καρδιακής ανεπάρκειας και των καρδιομεταβολικών παθήσεων. Αυτό επισημαίνεται σε επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο Circulation.Υπολογίζεται ότι. Το πρώιμο στάδιο είναι η ουλίτιδα που αν δεν αντιμετωπιστεί,. Το πιο προχωρημένο στάδιο σοβαρής περιοδοντίτιδας περιλαμβάνει. Η περιοδοντίτιδα είναι πιο συχνή σε άτομα μεκακή στοματική υγιεινή και άλλους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το υπερβολικό βάρος, ο διαβήτης και το κάπνισμα.Διαβάστε περισσότερα στο