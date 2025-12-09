Πώς η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας ενισχύει τους οικονομικά ασθενέστερους
Πώς η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας ενισχύει τους οικονομικά ασθενέστερους
Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως «καταφύγιο», υποστηρίζοντας τα νοικοκυριά στην κάλυψη των μεγάλων δαπανών υγείας
Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την υγεία δαπανούν από την τσέπη τους οι Έλληνες. Αυτό θα μπορούσαν να το αποφύγουν, είτε ολόκληρο, είτε κατά μεγάλο ποσοστό, εάν είχαν επενδύσει και στηριχθεί έστω και στο ελάχιστο στην ιδιωτική ασφάλιση.
Όπως προκύπτει από την ειδική μελέτη για την υγεία «Health at a glance», οι πολίτες της χώρας ξοδεύουν για ιατρικές ανάγκες το 4,3% του εισοδήματός τους, ποσό που, κατά περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη επιβάρυνση. Ενδεικτικό στοιχείο της μελέτης είναι αυτό που δείχνει ότι, παρά τη δημόσια δωρεάν υγεία, το 34% των δαπανών υγείας το πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους. Από αυτό το ποσό, περίπου το 40,32% αφορά σε φάρμακα, το 32% σε νοσηλείες, το 16,33% σε γιατρούς και το 11,34% σε οδοντιατρικές υπηρεσίες.
