Ελλείψεις φαρμάκων: Νέο ευρωπαϊκό «τείχος προστασίας» απέναντι στο πρόβλημα
Ο κανονισμός στοχεύει να εξασφαλίσει κρίσιμα φάρμακα, όπως αντιβιοτικά, ινσουλίνη και παυσίπονα, περιορίζοντας τις ελλείψεις και θωρακίζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλη την Ευρώπη

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη δοκιμάζεται από επίμονες ελλείψεις σε βασικά φάρμακα, τα κράτη-μέλη κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για να «θωρακίσουν» τη Γηραιά ήπειρο απέναντι σε κρίσεις εφοδιασμού. Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τη θέση του για τη νέα Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act – CMA), ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ανθεκτικά συστήματα προμήθειας και την καλύτερη προστασία των ασθενών.

Το Συμβούλιο συμφώνησε στη θέση του επί του νέου κανονισμού, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

