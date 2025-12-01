Αποτοξίνωση: Κάνουμε detox με σύμμαχο το νερό – Όλα τα μυστικά
Αποτοξίνωση: Κάνουμε detox με σύμμαχο το νερό – Όλα τα μυστικά
Απαλλαγείτε από την αίσθηση βάρους και τις τοξίνες με τη βοήθεια της ισορροπημένης διατροφής και της ενυδάτωσης - Tα φυσικά «κλειδιά» αποτοξίνωσης και ευεξίας
*Για το θέμα μιλάει η Ματίνα Νέζη, κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος
Μετά από περιόδους διακοπών ή ένα long σαββατοκύριακο το σύνηθες είναι να χαλαρώνουμε και να… ξεφεύγουμε πιο εύκολα όσον αφορά τις διατροφικές μας συνήθειες. Η χαλαρότητα αυτή συχνά μας ακολουθεί και στην εργάσιμη εβδομάδα, καθώς προσπαθούμε να βάλουμε σε μία σειρά όλες τις υποχρεώσεις μας. Οι παρασπονδίες της προηγούμενης περιόδου, ωστόσο, αφήνουν το σώμα αφυδατωμένο και με περισσότερες τοξίνες, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους ή σε αίσθημα κόπωσης.
Η αποτοξινωτική διατροφή λειτουργεί σαν επανεκκίνηση για όλο τον οργανισμό. Αναπληρώνει υγρά και μέταλλα που χάθηκαν από τη ζέστη και τον ιδρώτα, βοηθά στην αποκατάσταση του πεπτικού συστήματος, στηρίζει το ήπαρ και τα νεφρά μετά την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και επιβαρυντικών τροφών,ενώ ενισχύει την άμυνα του οργανισμού καθώς διανύουμε την αλλαγή εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μετά από περιόδους διακοπών ή ένα long σαββατοκύριακο το σύνηθες είναι να χαλαρώνουμε και να… ξεφεύγουμε πιο εύκολα όσον αφορά τις διατροφικές μας συνήθειες. Η χαλαρότητα αυτή συχνά μας ακολουθεί και στην εργάσιμη εβδομάδα, καθώς προσπαθούμε να βάλουμε σε μία σειρά όλες τις υποχρεώσεις μας. Οι παρασπονδίες της προηγούμενης περιόδου, ωστόσο, αφήνουν το σώμα αφυδατωμένο και με περισσότερες τοξίνες, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους ή σε αίσθημα κόπωσης.
Η αποτοξινωτική διατροφή λειτουργεί σαν επανεκκίνηση για όλο τον οργανισμό. Αναπληρώνει υγρά και μέταλλα που χάθηκαν από τη ζέστη και τον ιδρώτα, βοηθά στην αποκατάσταση του πεπτικού συστήματος, στηρίζει το ήπαρ και τα νεφρά μετά την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και επιβαρυντικών τροφών,ενώ ενισχύει την άμυνα του οργανισμού καθώς διανύουμε την αλλαγή εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα