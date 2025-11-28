Η δυναμική δραστηριότητα με θεραπευτική δράση – Τονώνει την αυτοπεποίθηση και διώχνει το άγχος

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το ιδιαίτερο σπορ φαίνεται να λειτουργεί θεραπευτικά απέναντι στο «βουνό συναισθημάτων» - Ξεκινά από το φόβο και την ένταση και καταλήγει σε χαρά, υπερηφάνεια και ανακούφιση