Η δυναμική δραστηριότητα με θεραπευτική δράση – Τονώνει την αυτοπεποίθηση και διώχνει το άγχος
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το ιδιαίτερο σπορ φαίνεται να λειτουργεί θεραπευτικά απέναντι στο «βουνό συναισθημάτων» - Ξεκινά από το φόβο και την ένταση και καταλήγει σε χαρά, υπερηφάνεια και ανακούφιση
Τα ποσοστά των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή αυξάνονται διαρκώς. Ωστόσο, ελάχιστοι εξ αυτών αναζητούν βοήθεια και, απ’ όσους το κάνουν, πολλοί δεν λαμβάνουν τελικά την κατάλληλη φροντίδα. Οι έρευνες δείχνουν με συνέπεια ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικές προκλήσεις.
Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ και την Κλινική Schoen Roseneck, που δημοσιεύεται στο Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry υποδηλώνει ότι η δομημένη θεραπευτική αναρρίχηση μπορεί να προσφέρει σημαντικά συναισθηματικά, γνωστικά, κοινωνικά και σωματικά οφέλη σε ψυχιατρικούς ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη, διαταραχές άγχους ή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD). Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τις συνεδρίες αναρρίχησης ως ενθαρρυντικές, σωματικά ενισχυτικές και βαθιά συνδετικές.
