Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει θαύματα σε μεταβολισμό, φλεγμονή και καρδιά

Είναι ο αγαπημένος χυμός της εποχής και φαίνεται ότι κάνει πολύ περισσότερα από το να μας δροσίζει το πρωί, υποστηρίζει νεότερη μελέτη