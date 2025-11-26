Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει θαύματα σε μεταβολισμό, φλεγμονή και καρδιά
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει θαύματα σε μεταβολισμό, φλεγμονή και καρδιά

Είναι ο αγαπημένος χυμός της εποχής και φαίνεται ότι κάνει πολύ περισσότερα από το να μας δροσίζει το πρωί, υποστηρίζει νεότερη μελέτη

Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει θαύματα σε μεταβολισμό, φλεγμονή και καρδιά
Μαρία Κοτοπούλη
Μπορεί το γνωστό ρητό να λέει «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», αλλά και ο καθημερινός χυμός πορτοκάλι φαίνεται πως έχει παρόμοια θετικά οφέλη στον οργανισμό.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μεταβάλλει τη δραστηριότητα γονιδίων που συνδέονται με την καρδιαγγειακή και μεταβολική λειτουργία.

Μαρία Κοτοπούλη
