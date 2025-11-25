Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση: Καινοτόμος θεραπεία επιβραδύνει ή και αναστρέφει την πορεία της νόσου
Η πνευμονολόγος - εντατικολόγος του «Αττικόν», κυρία Φραντζέσκα Φραντζεσκάκη μιλά στο ygeiamou.gr για μία δύσκολη νόσο με μη ειδικά συμπτώματα που καθυστερούν τη διάγνωση, αλλά και για την ισχυρή θεραπευτική φαρέτρα, που περιλαμβάνει πλέον καινοτόμα φάρμακα που επιβράδυνουν ή και αναστρέφουν τη νόσο
Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση είναι μια σπάνια και ύπουλη νόσος καθώς τα συμπτώματά της – δύσπνοια, θωρακικός πόνος, βήχας, ταχυκαρδία – μοιάζουν με εκείνα των συνηθισμένων καρδιοπνευμονικών παθήσεων. Η καθυστερημένη διάγνωση έχει δυστυχώς υψηλή επίπτωση, αφού, όταν η νόσος γίνει αντιληπτή, ένα σημαντικό μέρος του πνευμονικού αγγειακού δικτύου έχει ήδη υποστεί βλάβες. Ωστόσο, η επιστημονική πρόοδος σήμερα έχει αλλάξει θεαματικά τον θεραπευτικό ορίζοντα.
Με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση – έχει οριστεί ο Nοέμβριος κάθε έτους – το ygeiamou.gr απευθύνθηκε στην Πνευμονολόγο- Εντατικολόγο της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Αττικόν», κυρία Φραντζέσκα Φραντζεσκάκη για να «φωτίσει» αυτή τη δύσκολη ασθένεια, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία.
