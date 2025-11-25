Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση: Καινοτόμος θεραπεία επιβραδύνει ή και αναστρέφει την πορεία της νόσου

Η πνευμονολόγος - εντατικολόγος του «Αττικόν», κυρία Φραντζέσκα Φραντζεσκάκη μιλά στο ygeiamou.gr για μία δύσκολη νόσο με μη ειδικά συμπτώματα που καθυστερούν τη διάγνωση, αλλά και για την ισχυρή θεραπευτική φαρέτρα, που περιλαμβάνει πλέον καινοτόμα φάρμακα που επιβράδυνουν ή και αναστρέφουν τη νόσο