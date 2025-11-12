Ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων: Πάνω από 2.000 παιδιά ετησίως στα νοσοκομεία μετά από ξυλοδαρμό

Με αφορμή τα δύο νέα περιστατικά ξυλοδαρμού ανήλικων μαθητών εντός των χώρων του σχολείου σε περιοχές της Αττικής, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αποκαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ εφήβων