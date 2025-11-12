Ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων: Πάνω από 2.000 παιδιά ετησίως στα νοσοκομεία μετά από ξυλοδαρμό
Ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων: Πάνω από 2.000 παιδιά ετησίως στα νοσοκομεία μετά από ξυλοδαρμό
Με αφορμή τα δύο νέα περιστατικά ξυλοδαρμού ανήλικων μαθητών εντός των χώρων του σχολείου σε περιοχές της Αττικής, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αποκαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ εφήβων
Δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι χθες, Τρίτη στο εφημερεύον παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από περιστατικά βίας σε σχολεία της Αττικής, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννακός.
Το πρώτο περιστατικό αφορά σε αγόρι 15,5 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο κουκουλοφόρους μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, στην περιοχή του Αλίμου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις απαραίτητες εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και επέστρεψε στο σπίτι με τους γονείς του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το πρώτο περιστατικό αφορά σε αγόρι 15,5 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο κουκουλοφόρους μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, στην περιοχή του Αλίμου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις απαραίτητες εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και επέστρεψε στο σπίτι με τους γονείς του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα