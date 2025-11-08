ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας

Η υγειονομική κάλυψη αφορά όλους τους αγώνες του διημέρου 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένου του Μαραθωνίου (42 χλμ.) και των αγώνων δρόμου μικρότερων αποστάσεων

Το ΕΚΑΒ, ως ο αποκλειστικός δημόσιος φορέας παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και θεσμικός συνεργάτης της διοργάνωσης, έχει καταρτίσει το επιχειρησιακό του σχέδιο για την υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ.

Η υγειονομική κάλυψη αφορά το σύνολο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής διαδρομής Μαραθωνίου των 42 χιλιομέτρων αλλά και των υπόλοιπων αγώνων δρόμου μικρότερης απόστασης, στους οποίους αναμένεται η συμμετοχή χιλιάδων δρομέων.

