Εγκαταστάθηκε ο πρωτοποριακός φωτισμός CoeLux στο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Εγκαταστάθηκε ο πρωτοποριακός φωτισμός CoeLux στο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Νέο «φωτεινό» κεφάλαιο για τους μικρούς ασθενείς - Η ψυχολογία των παιδιών με καρκίνο ενισχύεται χάρη σε ένα φως που μιμείται τη φυσική ηλιαχτίδα, ακόμα και στους υπόγειους χώρους

Εγκαταστάθηκε ο πρωτοποριακός φωτισμός CoeLux στο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
ygeiamou.gr team
Το νέο υπερσύγχρονο σύστημα φωτισμού CoeLux, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση του φυσικού φωτισμού, με στόχο τη βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των παιδιών με καρκίνο, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2025, από τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και την Πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, μαζί με τον Πρόεδρο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριο Εμμανουήλ Παπασάββα υποδέχτηκαν τον κύριο Γεωργιάδη και τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών: κυρία Φαίη Φραγκέδη και κύριο Φώτη Καραγιαννόπουλο (Trafigura Maritime Ventures LTD), κύριο Γιάννη Δράγνη και κυρία Λάουρα Λαλαούνη-Δράγνη (Goldenport Group), κυρία Αναστασία Κολλάκη (Chartworld Shipping Corporation), κυρία Ιωάννα Προκοπίου και κυρία Ευγενία Αρβανίτη (Prominence Maritime) και κυρία Αθηνά Πτερούδη (Seanergy & United Maritime).

