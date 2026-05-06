Στον αέρα τα οικονομικά κίνητρα για νέους παθολόγους και γενικούς γιατρούς στο ΕΣΥ
Το οικονομικό κίνητρο των 40.000 ευρώ για νέους γιατρούς σε γενική ιατρική και παθολογία δόθηκε μόνο το 2025 και δεν έχει ανανεωθεί, δημιουργώντας αβεβαιότητα και καθυστερήσεις στις επιλογές ειδικότητας
Μόνο για μία χρονιά ήταν, όπως όλα δείχνουν, η χορήγηση του οικονομικού κινήτρου ύψους 40.000 ευρώ για νέους γιατρούς που επιλέγουν τις ειδικότητες της εσωτερικής παθολογίας και της γενικής ιατρικής. Το εφάπαξ ποσό που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Υγείας για να προσελκύσει γιατρούς σε αυτές τις δύο ειδικότητες στις οποίες η χώρα μας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, δόθηκε στους νέους γιατρούς το 2025, ωστόσο πλέον δεν μπορεί να δοθεί καθώς απαιτείται νέα κυβερνητική απόφαση.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες, δεν έχει προγραμματιστεί η επέκταση χορήγησης του οικονομικού κινήτρου, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ενδιαφέρον από τους νέους γιατρούς. Εκπρόσωποι των ενώσεων των γενικών γιατρών και των παθολόγων αναφέρουν στο ygeiamou.gr ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα καθώς αρκετοί γιατροί που σκέφτονται να δηλώσουν ως ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν τις εν λόγω, καθυστερούν καθώς περιμένουν μήπως βγει νέα απόφαση που να επιτρέπει και πάλι τη χορήγηση των 40.000 ευρώ.
