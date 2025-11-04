Αυτό είναι το πρώτο «εμβόλιο ζωής» για το παιδί – Προσφέρει ασφάλεια, θρέψη και αγάπη
Με αφορμή την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, η κυρία Μάγδα Σπανού, Υποδιευθύνουσα Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Συντονίστρια Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ εξηγεί γιατί ο θηλασμός είναι κρίσιμος για το παιδί και τη μητέρα και πώς η κοινωνία μπορεί να τον στηρίξει αποτελεσματικά
Ο μητρικός θηλασμός είναι η πρώτη πράξη φροντίδας και αγάπης μεταξύ μητέρας και παιδιού. Ως μαίες, έχουμε την τιμή να βλέπουμε αυτή τη βαθιά σύνδεση να γεννιέται καθημερινά – εκείνη τη στιγμή που το μωρό ακουμπά στο στήθος της μητέρας του για πρώτη φορά.
Κάθε χρόνο, ο κόσμος ενώνει τη φωνή του για να αναδείξει τη σημασία του μητρικού θηλασμού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (World Breastfeeding Week – WBW), που διεθνώς γιορτάζεται την 1η εβδομάδα του Αυγούστου. Στην Ελλάδα, ο εορτασμός πραγματοποιείται από την 1η έως την 7η Νοεμβρίου, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
