Αυτό είναι το πρώτο «εμβόλιο ζωής» για το παιδί – Προσφέρει ασφάλεια, θρέψη και αγάπη

Με αφορμή την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, η κυρία Μάγδα Σπανού, Υποδιευθύνουσα Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Συντονίστρια Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ εξηγεί γιατί ο θηλασμός είναι κρίσιμος για το παιδί και τη μητέρα και πώς η κοινωνία μπορεί να τον στηρίξει αποτελεσματικά