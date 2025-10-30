Ιός Δυτικού Νείλου: Χωρίς νέα κρούσματα αλλά με νοσηλείες η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η κυκλοφορία του ιού βρίσκεται σε ύφεση καθώς την προηγούμενη εβδομάδα δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα