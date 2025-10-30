Ιός Δυτικού Νείλου: Χωρίς νέα κρούσματα αλλά με νοσηλείες η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ
ΕΟΔΥ Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η κυκλοφορία του ιού βρίσκεται σε ύφεση καθώς την προηγούμενη εβδομάδα δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα

Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας με επιπλοκές από τη λοίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται μέσω των μολυσμένων κουνουπιών, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έκθεση, η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε ύφεση καθώς την προηγούμενη εβδομάδα δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα.

