Καρδιακή ανακοπή – Με ΚΑΡΠΑ όλοι μπορούμε να σώσουμε μία ζωή
Καρδιακή ανακοπή – Με ΚΑΡΠΑ όλοι μπορούμε να σώσουμε μία ζωή

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ενημερώνει για τη σημασία της ΚΑΡΠΑ και του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

Καρδιακή ανακοπή – Με ΚΑΡΠΑ όλοι μπορούμε να σώσουμε μία ζωή
ygeiamou.gr team
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της αναπνευστικής λειτουργίας. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Η μόνη δυνατότητα επαναφοράς του θύματος στη ζωή είναι η άμεση ιατρική παρέμβαση και η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος – απινίδωση, με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται εξωτερικός απινιδωτής.

ygeiamou.gr team
