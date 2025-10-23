Καρδιακή ανακοπή – Με ΚΑΡΠΑ όλοι μπορούμε να σώσουμε μία ζωή
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ενημερώνει για τη σημασία της ΚΑΡΠΑ και του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της αναπνευστικής λειτουργίας. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.
Η μόνη δυνατότητα επαναφοράς του θύματος στη ζωή είναι η άμεση ιατρική παρέμβαση και η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος – απινίδωση, με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται εξωτερικός απινιδωτής.
