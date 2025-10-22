Τραυλισμός: Το στόμα «κολλάει», αλλά η ψυχή συνεχίζει να μιλά – Ο ειδικός εξηγεί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Τραυλισμό, ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού υπενθυμίζει πως η διαφορετικότητα στην ομιλία είναι δύναμη, όχι αδυναμία