Τραυλισμός: Το στόμα «κολλάει», αλλά η ψυχή συνεχίζει να μιλά – Ο ειδικός εξηγεί
Γιώργος Φούρλας Λογοθεραπεία Ομιλία Τραυλισμός

Τραυλισμός: Το στόμα «κολλάει», αλλά η ψυχή συνεχίζει να μιλά – Ο ειδικός εξηγεί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Τραυλισμό, ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού υπενθυμίζει πως η διαφορετικότητα στην ομιλία είναι δύναμη, όχι αδυναμία

*Γράφει ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Τραυλισμό έχει θέμα «Μια πολύμορφη κοινότητα τραυλισμού: αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με δυνάμεις». Ο τίτλος αναδεικνύει ότι κάθε πρόσωπο που τραυλίζει είναι μοναδικό αλλά και ότι το βίωμα του τραυλισμού κάθε προσώπου είναι μοναδικό. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σημαντικών προκλήσεων αλλά και ικανοτήτων που αναδεικνύονται μέσα από αυτές.

