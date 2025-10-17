Ασφαλιστήρια: Η εφαρμογή στο κινητό που προσφέρει online 24ωρη ιατρική βοήθεια
Νέα ασφαλιστήρια υγείας δίνουν την δυνατότητα της ιατρικής συμβουλής σε 24ωρη βάση μέσω application στο κινητό

Με ολοένα και περισσότερες καινοτόμες και σύγχρονες προσεγγίσεις η ιδιωτική ασφάλιση επιδιώκει να φέρει κοντά τους πολίτες με την ασφάλιση Υγείας.

Για παράδειγμα δημιουργήθηκε και προσφέρεται στην αγορά ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα όπου μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (app) ο κάτοχος του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο δίκτυο γιατρών σε όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η εύρεση του γιατρού γίνεται μέσα από το κινητό ή τον υπολογιστή. Εκτός από την πρόσβαση σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας παρέχεται και επείγουσα μεταφορά σε έκτακτη περίπτωση. Ακόμα μπορεί διαδικτυακά να γίνει συνταγογράφηση κατάλληλης αγωγής με ελάχιστο κόστος.

