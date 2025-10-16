ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η δεξιότητα – κλειδί που χρειάζονται οι νέοι για να αντέξουν στην αβεβαιότητα – Καθηγητής του Χάρβαρντ εξηγεί

Η ευτυχία των νέων μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας - Ποια δεξιότητα μπορεί να αποδειχθεί σωσίβιο σε έναν αμφίβολο κόσμο;

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η ευτυχία έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Πώς μπορεί να κατακτηθεί; Μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της μέσα στη ζωή; Μέχρι πρόσφατα, η απάντηση φαινόταν θετική, αφού η εμπειρία της ακολουθούσε έναν σχετικά προβλέψιμο ρυθμό.

Είχε καθιερωθεί η λεγόμενη «καμπύλη U», η οποία αποτύπωνε την ικανοποίηση από τη ζωή, όπως εξηγεί ο T. Alexander Puutio, καθηγητής του Χάρβαρντ, στο Psychology Today. Ξεκινάμε με υψηλά επίπεδα ευτυχίας στην παιδική ηλικία, ακολουθεί πτώση στην ενήλικη ζωή λόγω ευθυνών, και, στη συνέχεια, παρατηρείται ανάκαμψη στα γηρατειά, όταν τα πιο αιχμηρά σημεία της ζωής έχουν ήδη μαλακώσει.

Δεν επρόκειτο για φυσικό νόμο, αλλά για ένα μοτίβο που προέκυπτε από τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένες οι ζωές: από το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, δηλαδή την πίεση της καθημερινότητας και των ευθυνών, επιστρέφαμε σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, με περισσότερη ελευθερία και χρόνο για τον εαυτό μας.

