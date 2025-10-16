Η δεξιότητα – κλειδί που χρειάζονται οι νέοι για να αντέξουν στην αβεβαιότητα – Καθηγητής του Χάρβαρντ εξηγεί

Η ευτυχία των νέων μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας - Ποια δεξιότητα μπορεί να αποδειχθεί σωσίβιο σε έναν αμφίβολο κόσμο;