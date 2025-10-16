Η δεξιότητα – κλειδί που χρειάζονται οι νέοι για να αντέξουν στην αβεβαιότητα – Καθηγητής του Χάρβαρντ εξηγεί
Η δεξιότητα – κλειδί που χρειάζονται οι νέοι για να αντέξουν στην αβεβαιότητα – Καθηγητής του Χάρβαρντ εξηγεί
Η ευτυχία των νέων μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας - Ποια δεξιότητα μπορεί να αποδειχθεί σωσίβιο σε έναν αμφίβολο κόσμο;
Η ευτυχία έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Πώς μπορεί να κατακτηθεί; Μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της μέσα στη ζωή; Μέχρι πρόσφατα, η απάντηση φαινόταν θετική, αφού η εμπειρία της ακολουθούσε έναν σχετικά προβλέψιμο ρυθμό.
Είχε καθιερωθεί η λεγόμενη «καμπύλη U», η οποία αποτύπωνε την ικανοποίηση από τη ζωή, όπως εξηγεί ο T. Alexander Puutio, καθηγητής του Χάρβαρντ, στο Psychology Today. Ξεκινάμε με υψηλά επίπεδα ευτυχίας στην παιδική ηλικία, ακολουθεί πτώση στην ενήλικη ζωή λόγω ευθυνών, και, στη συνέχεια, παρατηρείται ανάκαμψη στα γηρατειά, όταν τα πιο αιχμηρά σημεία της ζωής έχουν ήδη μαλακώσει.
Δεν επρόκειτο για φυσικό νόμο, αλλά για ένα μοτίβο που προέκυπτε από τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένες οι ζωές: από το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, δηλαδή την πίεση της καθημερινότητας και των ευθυνών, επιστρέφαμε σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, με περισσότερη ελευθερία και χρόνο για τον εαυτό μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είχε καθιερωθεί η λεγόμενη «καμπύλη U», η οποία αποτύπωνε την ικανοποίηση από τη ζωή, όπως εξηγεί ο T. Alexander Puutio, καθηγητής του Χάρβαρντ, στο Psychology Today. Ξεκινάμε με υψηλά επίπεδα ευτυχίας στην παιδική ηλικία, ακολουθεί πτώση στην ενήλικη ζωή λόγω ευθυνών, και, στη συνέχεια, παρατηρείται ανάκαμψη στα γηρατειά, όταν τα πιο αιχμηρά σημεία της ζωής έχουν ήδη μαλακώσει.
Δεν επρόκειτο για φυσικό νόμο, αλλά για ένα μοτίβο που προέκυπτε από τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένες οι ζωές: από το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, δηλαδή την πίεση της καθημερινότητας και των ευθυνών, επιστρέφαμε σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, με περισσότερη ελευθερία και χρόνο για τον εαυτό μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα