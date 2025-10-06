Υπουργείο Υγείας: Δίνει οδηγίες στους παιδιάτρους για την αξιολόγηση της παιδικής παχυσαρκίας
Υπουργείο Υγείας: Δίνει οδηγίες στους παιδιάτρους για την αξιολόγηση της παιδικής παχυσαρκίας

Κεντρικό ρόλο στην εθνική δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποκτούν οι παιδίατροι των δημόσιων αλλά και ιδιωτικών δομών υγείας

Ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση της Εθνικής Δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποκτούν οι παιδίατροι που στελεχώνουν τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, με εγκύκλιο που υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δίνει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παιδιάτρους, σε σχέση με την αξιολόγηση που πρέπει να κάνουν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κατά της παχυσαρκίας παιδιών, στην οποία η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια».

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF υλοποιεί την Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας (https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

