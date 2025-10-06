Υπουργείο Υγείας: Δίνει οδηγίες στους παιδιάτρους για την αξιολόγηση της παιδικής παχυσαρκίας

Κεντρικό ρόλο στην εθνική δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποκτούν οι παιδίατροι των δημόσιων αλλά και ιδιωτικών δομών υγείας