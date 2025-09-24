Γιόγκα: Πώς η ρυθμική αναπνοή επηρεάζει τον εγκέφαλο και προκαλεί βαθιά χαλάρωση
Γιόγκα: Πώς η ρυθμική αναπνοή επηρεάζει τον εγκέφαλο και προκαλεί βαθιά χαλάρωση
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τον τρόπο που η ρυθμική αναπνοή στη γιόγκα επηρεάζει τα εγκεφαλικά κύματα και προάγει την ηρεμία
Σταματήστε για μία στιγμή, αφήστε πίσω το στρες, πάρτε μία βαθιά ανάσα και βουτήξτε στο κείμενο που ακολουθεί. Σίγουρα θα σας χαλαρώσει! Κι ενώ χαλαρώνετε, θυμηθείτε ότι η ψυχική υγεία δοκιμάζεται από το στρες και το άγχος και χρειάζεται εύκολες, προσιτές λύσεις.
Για όσους, λοιπόν, αναζητούν έναν πρακτικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να χαλαρώσουν το μυαλό, η Sudarshan Kriya Yoga (SKY) φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμενη λύση. Πρόκειται για μία τεχνική γιόγκα με ρυθμική αναπνοή που φέρνει βαθιά χαλάρωση και ψυχική ισορροπία, όπως άλλωστε δείχνει πρόσφατη μελέτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για όσους, λοιπόν, αναζητούν έναν πρακτικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να χαλαρώσουν το μυαλό, η Sudarshan Kriya Yoga (SKY) φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμενη λύση. Πρόκειται για μία τεχνική γιόγκα με ρυθμική αναπνοή που φέρνει βαθιά χαλάρωση και ψυχική ισορροπία, όπως άλλωστε δείχνει πρόσφατη μελέτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα