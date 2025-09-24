Γιόγκα: Πώς η ρυθμική αναπνοή επηρεάζει τον εγκέφαλο και προκαλεί βαθιά χαλάρωση
Γιόγκα: Πώς η ρυθμική αναπνοή επηρεάζει τον εγκέφαλο και προκαλεί βαθιά χαλάρωση

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τον τρόπο που η ρυθμική αναπνοή στη γιόγκα επηρεάζει τα εγκεφαλικά κύματα και προάγει την ηρεμία

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σταματήστε για μία στιγμή, αφήστε πίσω το στρες, πάρτε μία βαθιά ανάσα και βουτήξτε στο κείμενο που ακολουθεί. Σίγουρα θα σας χαλαρώσει! Κι ενώ χαλαρώνετε, θυμηθείτε ότι η ψυχική υγεία δοκιμάζεται από το στρες και το άγχος και χρειάζεται εύκολες, προσιτές λύσεις.

Για όσους, λοιπόν, αναζητούν έναν πρακτικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να χαλαρώσουν το μυαλό, η Sudarshan Kriya Yoga (SKY) φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμενη λύση. Πρόκειται για μία τεχνική γιόγκα με ρυθμική αναπνοή που φέρνει βαθιά χαλάρωση και ψυχική ισορροπία, όπως άλλωστε δείχνει πρόσφατη μελέτη.

