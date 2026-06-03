Νέο Webinar από την OsteoStrong - Ύπνος και Υγεία του Εγκεφάλου: Η κρυφή δύναμη που επηρεάζει τη μνήμη, τα οστά, τους μύες και τη μακροζωία

Πόσο σημαντικός είναι πραγματικά ο ύπνος για την υγεία μας; Μπορεί η ποιότητα του ύπνου να επηρεάσει τη μνήμη, τη λειτουργία του εγκεφάλου, την αντοχή των οστών και τη μυϊκή αποκατάσταση; Και πόσο συνδέεται με την πρόληψη της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων;