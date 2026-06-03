Νέο Webinar από την OsteoStrong - Ύπνος και Υγεία του Εγκεφάλου: Η κρυφή δύναμη που επηρεάζει τη μνήμη, τα οστά, τους μύες και τη μακροζωία
Νέο Webinar από την OsteoStrong - Ύπνος και Υγεία του Εγκεφάλου: Η κρυφή δύναμη που επηρεάζει τη μνήμη, τα οστά, τους μύες και τη μακροζωία
Πόσο σημαντικός είναι πραγματικά ο ύπνος για την υγεία μας; Μπορεί η ποιότητα του ύπνου να επηρεάσει τη μνήμη, τη λειτουργία του εγκεφάλου, την αντοχή των οστών και τη μυϊκή αποκατάσταση; Και πόσο συνδέεται με την πρόληψη της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων;
Σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα θα δοθούν απαντήσεις στο ειδικό ενημερωτικό webinar με τίτλο «Ύπνος και Υγεία του Εγκεφάλου», που διοργανώνει η OsteoStrong με την HealthScaled την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 18:30, με κεντρικό εισηγητή τον διακεκριμένο νευρολόγο Δρ. Ελισσαίο Καραγεωργίου, MD, PhD, Division Chief του Sleep & Memory Center και Scientific Director του Neurological Institute of Athens.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της OsteoStrong Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5 (2107298209) και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα μέσω Zoom, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα.
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το webinar διαδικτυακά
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το webinar διά ζώσης
Παρότι αφιερώνουμε περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας στον ύπνο, πολλοί εξακολουθούν να τον θεωρούν απλώς μια περίοδο ξεκούρασης. Στην πραγματικότητα, ο ύπνος είναι μια εξαιρετικά σύνθετη βιολογική διαδικασία, απαραίτητη για την αποκατάσταση και τη σωστή λειτουργία σχεδόν κάθε συστήματος του οργανισμού.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της φυσιολογίας του ύπνου και θα κατανοήσουν γιατί η ποιότητά του αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη σωματική, ψυχική και γνωστική υγεία.
Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος δεν «απενεργοποιείται». Αντίθετα, πραγματοποιεί κρίσιμες διεργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία πληροφοριών, τη σταθεροποίηση της μνήμης, τη μάθηση και την απομάκρυνση μεταβολικών ουσιών που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η επιστημονική έρευνα των τελευταίων ετών αναδεικνύει όλο και περισσότερο τη στενή σχέση μεταξύ καλού ύπνου και εγκεφαλικής υγείας. Η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με προβλήματα συγκέντρωσης, μειωμένη γνωστική απόδοση, αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και επιτάχυνση διαδικασιών που σχετίζονται με τη νευροεκφύλιση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα που δείχνουν ότι η διατήρηση ποιοτικού ύπνου σε όλη τη διάρκεια της ζωής μπορεί να συμβάλει στην προστασία της εγκεφαλικής λειτουργίας και στην καθυστέρηση της εμφάνισης νοητικών διαταραχών και άνοιας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της OsteoStrong Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5 (2107298209) και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα μέσω Zoom, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα.
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το webinar διαδικτυακά
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ για να παρακολουθήσετε το webinar διά ζώσης
Ο ύπνος: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού
Παρότι αφιερώνουμε περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας στον ύπνο, πολλοί εξακολουθούν να τον θεωρούν απλώς μια περίοδο ξεκούρασης. Στην πραγματικότητα, ο ύπνος είναι μια εξαιρετικά σύνθετη βιολογική διαδικασία, απαραίτητη για την αποκατάσταση και τη σωστή λειτουργία σχεδόν κάθε συστήματος του οργανισμού.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της φυσιολογίας του ύπνου και θα κατανοήσουν γιατί η ποιότητά του αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη σωματική, ψυχική και γνωστική υγεία.
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε;
Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος δεν «απενεργοποιείται». Αντίθετα, πραγματοποιεί κρίσιμες διεργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία πληροφοριών, τη σταθεροποίηση της μνήμης, τη μάθηση και την απομάκρυνση μεταβολικών ουσιών που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η επιστημονική έρευνα των τελευταίων ετών αναδεικνύει όλο και περισσότερο τη στενή σχέση μεταξύ καλού ύπνου και εγκεφαλικής υγείας. Η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με προβλήματα συγκέντρωσης, μειωμένη γνωστική απόδοση, αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και επιτάχυνση διαδικασιών που σχετίζονται με τη νευροεκφύλιση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα που δείχνουν ότι η διατήρηση ποιοτικού ύπνου σε όλη τη διάρκεια της ζωής μπορεί να συμβάλει στην προστασία της εγκεφαλικής λειτουργίας και στην καθυστέρηση της εμφάνισης νοητικών διαταραχών και άνοιας.
Οι συχνότερες διαταραχές ύπνου και πώς επηρεάζουν την υγεία
Στο πλαίσιο του webinar θα παρουσιαστούν επίσης οι συχνότερες διαταραχές ύπνου που εμφανίζονται σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις της ζωής.
Η αϋπνία, η υπνική άπνοια, οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού και άλλες καταστάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συχνά χωρίς να έχουν διαγνωστεί.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και για πρακτικούς κανόνες πρόληψης και αντιμετώπισης που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.
Αν και η ομιλία εστιάζει κυρίως στην εγκεφαλική υγεία, ο ποιοτικός ύπνος επηρεάζει άμεσα και το μυοσκελετικό σύστημα.
Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, ο οργανισμός ενεργοποιεί μηχανισμούς αναγέννησης και επιδιόρθωσης ιστών, ενώ παράλληλα εκκρίνονται σημαντικές ορμόνες που συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής υγείας.
Μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οστική αναδόμηση, τη μυϊκή αποκατάσταση και τη σωματική απόδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο οι αθλητές όσο και οι ειδικοί της μακροζωίας θεωρούν πλέον τον ποιοτικό ύπνο έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες υγείας.
Στην OsteoStrong η υγεία αντιμετωπίζεται ολιστικά. Η διατήρηση ενός υγιούς μυοσκελετικού συστήματος, η σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, η αποκατάσταση και η ποιότητα ζωής αποτελούν αλληλένδετους στόχους.
Η πρωτοποριακή μέθοδος οστεογονικής φόρτισης της OsteoStrong έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει φυσικά την αντοχή των οστών, τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία και τη λειτουργικότητα του σώματος, μέσα από μία σύντομη εβδομαδιαία συνεδρία.
Παράλληλα, τα κέντρα της OsteoStrong διαθέτουν καινοτόμες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη χαλάρωση, την αποκατάσταση και τη συνολική ευεξία, παράγοντες που συχνά συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• Spectrum® System, η πρωτοποριακή τεχνολογία οστεογονικής φόρτισης της OsteoStrong που ενεργοποιεί το νευρομυοσκελετικό σύστημα, βελτιώνει την οστική και μυική πυκνότητα, την ισοροπία και τη στάση σώματος.
• Red Light Therapy, η οποία υποστηρίζει τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία και την αποκατάσταση του οργανισμού.
• PEMF Therapy (Pulsed Electromagnetic Field Therapy), που χρησιμοποιείται διεθνώς για την υποστήριξη της κυκλοφορίας, της ανάκαμψης και της γενικότερης ευεξίας.
• AVACEN Medical® Therapy, μία εγκεκριμένη από τον FDA θερμοθεραπευτική τεχνολογία που συμβάλλει στη χαλάρωση και στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
• HydroMassage, που προσφέρει βαθιά μυϊκή χαλάρωση και ανακούφιση από τη σωματική ένταση της καθημερινότητας.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Κλείστε τη δική σας δοκιμαστική συνεδρία, να γνωρίσετε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επενδύσετε στην υγεία σας σήμερα.
Το webinar αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ενημερωθεί από έναν κορυφαίο ειδικό για τον τρόπο με τον οποίο ο ύπνος επηρεάζει τον εγκέφαλο, τη μνήμη, την πρόληψη της νευροεκφύλισης, αλλά και τη συνολική υγεία του οργανισμού.
Πληροφορίες Εκδήλωσης
Τίτλος: Ύπνος και Υγεία του Εγκεφάλου
Εισηγητής: Δρ. Ελισσαίος Καραγεωργίου, MD, PhD Division Chief, Sleep & Memory Center
Scientific Director, Neurological Institute of Athens
Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Ιουνίου Ώρα: 18:30
Τοποθεσία: OsteoStrong Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα
Παρακολούθηση: Δια ζώσης ή online μέσω Zoom
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τη δια ζώσης παρακολούθηση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Η αϋπνία, η υπνική άπνοια, οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού και άλλες καταστάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συχνά χωρίς να έχουν διαγνωστεί.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και για πρακτικούς κανόνες πρόληψης και αντιμετώπισης που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.
Ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο τον εγκέφαλο
Αν και η ομιλία εστιάζει κυρίως στην εγκεφαλική υγεία, ο ποιοτικός ύπνος επηρεάζει άμεσα και το μυοσκελετικό σύστημα.
Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, ο οργανισμός ενεργοποιεί μηχανισμούς αναγέννησης και επιδιόρθωσης ιστών, ενώ παράλληλα εκκρίνονται σημαντικές ορμόνες που συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής υγείας.
Μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οστική αναδόμηση, τη μυϊκή αποκατάσταση και τη σωματική απόδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο οι αθλητές όσο και οι ειδικοί της μακροζωίας θεωρούν πλέον τον ποιοτικό ύπνο έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες υγείας.
Η σύνδεση του ύπνου με τη φιλοσοφία της OsteoStrong
Στην OsteoStrong η υγεία αντιμετωπίζεται ολιστικά. Η διατήρηση ενός υγιούς μυοσκελετικού συστήματος, η σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, η αποκατάσταση και η ποιότητα ζωής αποτελούν αλληλένδετους στόχους.
Η πρωτοποριακή μέθοδος οστεογονικής φόρτισης της OsteoStrong έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει φυσικά την αντοχή των οστών, τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία και τη λειτουργικότητα του σώματος, μέσα από μία σύντομη εβδομαδιαία συνεδρία.
Παράλληλα, τα κέντρα της OsteoStrong διαθέτουν καινοτόμες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη χαλάρωση, την αποκατάσταση και τη συνολική ευεξία, παράγοντες που συχνά συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• Spectrum® System, η πρωτοποριακή τεχνολογία οστεογονικής φόρτισης της OsteoStrong που ενεργοποιεί το νευρομυοσκελετικό σύστημα, βελτιώνει την οστική και μυική πυκνότητα, την ισοροπία και τη στάση σώματος.
• Red Light Therapy, η οποία υποστηρίζει τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία και την αποκατάσταση του οργανισμού.
• PEMF Therapy (Pulsed Electromagnetic Field Therapy), που χρησιμοποιείται διεθνώς για την υποστήριξη της κυκλοφορίας, της ανάκαμψης και της γενικότερης ευεξίας.
• AVACEN Medical® Therapy, μία εγκεκριμένη από τον FDA θερμοθεραπευτική τεχνολογία που συμβάλλει στη χαλάρωση και στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
• HydroMassage, που προσφέρει βαθιά μυϊκή χαλάρωση και ανακούφιση από τη σωματική ένταση της καθημερινότητας.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Κλείστε τη δική σας δοκιμαστική συνεδρία, να γνωρίσετε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επενδύσετε στην υγεία σας σήμερα.
Το webinar αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ενημερωθεί από έναν κορυφαίο ειδικό για τον τρόπο με τον οποίο ο ύπνος επηρεάζει τον εγκέφαλο, τη μνήμη, την πρόληψη της νευροεκφύλισης, αλλά και τη συνολική υγεία του οργανισμού.
Πληροφορίες Εκδήλωσης
Τίτλος: Ύπνος και Υγεία του Εγκεφάλου
Εισηγητής: Δρ. Ελισσαίος Καραγεωργίου, MD, PhD Division Chief, Sleep & Memory Center
Scientific Director, Neurological Institute of Athens
Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Ιουνίου Ώρα: 18:30
Τοποθεσία: OsteoStrong Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα
Παρακολούθηση: Δια ζώσης ή online μέσω Zoom
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τη δια ζώσης παρακολούθηση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
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