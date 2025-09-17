Διαβήτης: Η «κακή» συνήθεια που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο νόσου – Ακόμη και αν την έχετε ήδη κόψει
Η πασίγνωστη αυτή συνήθεια αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε όλους τους υποτύπους - Οι ερευνητές αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για τον υπότυπο με σοβαρή ινσουλινοαντίσταση
Ο διαβήτης τύπου 2 δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν διαφορετικοί υποτύποι, που χαρακτηρίζονται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, η παχυσαρκία, η έλλειψη ινσουλίνης ή η αντίσταση στην ινσουλίνη.
Νέα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στη Βιέννη (15-19 Σεπτεμβρίου),
δείχνουν πως το κάπνισμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε όλους τους υποτύπους.
Ερευνητές από Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία ανέλυσαν στοιχεία από 3.325 άτομα με διαβήτη τύπου 2 και 3.897 άτομα τα οποία δεν νοσούσαν. Τα δεδομένα προήλθαν από πολυετείς μελέτες, με παρακολούθηση που ξεπέρασε τα 17 χρόνια.
