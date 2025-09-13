Νέα εποχή στη χειρουργική θυρεοειδούς – Ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή με ρομποτική και ΑΙ
Νέα εποχή στη χειρουργική θυρεοειδούς – Ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή με ρομποτική και ΑΙ
Καινοτόμες τεχνικές αλλάζουν ριζικά τη θυρεοειδεκτομή, κάνοντάς την πιο ασφαλή, ακριβή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ασθενούς - Ο Πούλιος Ευθύμιος Αναπληρωτής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η χειρουργική του θυρεοειδούς έχει εξελιχθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια. Από μία παραδοσιακή και συχνά «ίδια για όλους» επέμβαση, έχει πλέον μετατραπεί σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη και εξατομικευμένη πράξη, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.
Η πρόοδος αυτή βασίζεται σε τρεις άξονες: την ένταξη προηγμένων τεχνολογιών στη χειρουργική πράξη, την εξειδίκευση των χειρουργών στις επεμβάσεις της ενδοκρινικής χειρουργικής και στη νέα τεχνολογία και την εξατομικευμένη προσέγγιση.
