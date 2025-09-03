Δραματικές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας – Ποια «νοσούν» βαρύτερα
Δραματικές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας – Ποια «νοσούν» βαρύτερα

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Δραματικές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας – Ποια «νοσούν» βαρύτερα
ygeiamou.gr team
Τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και εξοπλισμό, στη Θεσσαλονίκη, την κεντρική, δυτική και ανατολική Μακεδονία καταγράφει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) σε έρευνά της με αφορμή την επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Τι γίνεται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

ΑΧΕΠΑ: Μεγάλες ελλείψεις. Οι οργανικές θέσεις είναι 1530. Υπηρετούν 886 μόνιμοι υπάλληλοι και οι κενές οργανικές θέσεις είναι 465. Σε προκήρυξη οι δεσμευμένες θέσεις είναι 180.

