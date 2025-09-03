Δραματικές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας – Ποια «νοσούν» βαρύτερα
Δραματικές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας – Ποια «νοσούν» βαρύτερα
Η ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και εξοπλισμό, στη Θεσσαλονίκη, την κεντρική, δυτική και ανατολική Μακεδονία καταγράφει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) σε έρευνά της με αφορμή την επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Τι γίνεται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
ΑΧΕΠΑ: Μεγάλες ελλείψεις. Οι οργανικές θέσεις είναι 1530. Υπηρετούν 886 μόνιμοι υπάλληλοι και οι κενές οργανικές θέσεις είναι 465. Σε προκήρυξη οι δεσμευμένες θέσεις είναι 180.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι γίνεται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
ΑΧΕΠΑ: Μεγάλες ελλείψεις. Οι οργανικές θέσεις είναι 1530. Υπηρετούν 886 μόνιμοι υπάλληλοι και οι κενές οργανικές θέσεις είναι 465. Σε προκήρυξη οι δεσμευμένες θέσεις είναι 180.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα