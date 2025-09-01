Ο χάρτης της οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη – Τα κενά και τα εμπόδια στην Ελλάδα

Ανεπαρκής παραμένει η κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Το υψηλό κόστος υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις πρόσβασης σε υπηρεσίας οδοντιατρικής φροντίδας και την έλλειψη της απαραίτητης κουλτούρας για τη στοματική υγιεινή αφήνει τους Ευρωπαίους εκτεθειμένους σε οδοντιατρικές ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.





Η έκθεση της Eurostat αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι το 6,3 % των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, συχνά λόγω οικονομικών περιορισμών, ατελείωτης αναμονής ή δυσκολίας στην πρόσβαση των υπηρεσιών οδοντιατρικής. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι οι προκλήσεις στοματικής υγιεινής παραμένουν μεγάλες στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.