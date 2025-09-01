Ο χάρτης της οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη – Τα κενά και τα εμπόδια στην Ελλάδα
Ο χάρτης της οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη – Τα κενά και τα εμπόδια στην Ελλάδα
Η μη κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών από το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και οι ανισότητες στην πρόσβαση φέρνουν την Ελλάδα στην κορυφή ενός πανευρωπαϊκού προβλήματος, που καταδεικνύει την κακή στοματική υγιεινή των πολιτών
Ανεπαρκής παραμένει η κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Το υψηλό κόστος υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις πρόσβασης σε υπηρεσίας οδοντιατρικής φροντίδας και την έλλειψη της απαραίτητης κουλτούρας για τη στοματική υγιεινή αφήνει τους Ευρωπαίους εκτεθειμένους σε οδοντιατρικές ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
Η έκθεση της Eurostat αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι το 6,3 % των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, συχνά λόγω οικονομικών περιορισμών, ατελείωτης αναμονής ή δυσκολίας στην πρόσβαση των υπηρεσιών οδοντιατρικής. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ότι οι προκλήσεις στοματικής υγιεινής παραμένουν μεγάλες στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα