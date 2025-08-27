Η νόσος που (δεν ξέρατε ότι) σας «κλέβει» το μυαλό – Νέα μελέτη αποκαλύπτει
YGEIAMOU.GR
Άνοια Γνωστική έκπτωση Εγκέφαλος Έντερο ΙΦΝΕ Φλεγμονή Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Η νόσος που (δεν ξέρατε ότι) σας «κλέβει» το μυαλό – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Νέα ερευνητικά δεδομένα ενισχύουν περαιτέρω την πεποίθηση μιας ισχυρής σύνδεσης μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, υποστηρίζοντας ότι όταν νοσεί το ένα, νοσεί και το άλλο - Ενημερωθείτε

Η νόσος που (δεν ξέρατε ότι) σας «κλέβει» το μυαλό – Νέα μελέτη αποκαλύπτει
Βίκυ Βενιού
Όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν μια πολύ σημαντική σχέση, που, όπως όλα δείχνουν, έχει ακόμη πολλά να αποκαλύψει: Ο λόγος για τον άξονα εντέρου – εγκεφάλου, δύο βασικές περιοχές του ανθρώπινου σώματος, που φαίνεται να βρίσκονται σε συνεχή, αμφίδρομη επικοινωνία. Αυτή η σύνδεση, άγνωστη μέχρι πρότινος, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των ειδικών της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, αλλά και της διατροφής.

Ο άξονας εντέρου – εγκεφάλου είναι ένα περίπλοκο δίκτυο διαδρομών, που μεταδίδουν σήματα μεταξύ του γαστρεντερικού συστήματος και του εγκεφάλου. Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η φλεγμονή στο έντερο μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη της άνοιας, πιθανώς μέσω συστηματικής φλεγμονής και διαταραχής της επικοινωνίας κατά μήκος αυτών των διαδρομών. Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, παραμένει ασαφές εάν η εντερική φλεγμονή μπορεί να επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση σε άτομα που ήδη πάσχουν από άνοια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης