Η νόσος που (δεν ξέρατε ότι) σας «κλέβει» το μυαλό – Νέα μελέτη αποκαλύπτει
Νέα ερευνητικά δεδομένα ενισχύουν περαιτέρω την πεποίθηση μιας ισχυρής σύνδεσης μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, υποστηρίζοντας ότι όταν νοσεί το ένα, νοσεί και το άλλο - Ενημερωθείτε
Όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν μια πολύ σημαντική σχέση, που, όπως όλα δείχνουν, έχει ακόμη πολλά να αποκαλύψει: Ο λόγος για τον άξονα εντέρου – εγκεφάλου, δύο βασικές περιοχές του ανθρώπινου σώματος, που φαίνεται να βρίσκονται σε συνεχή, αμφίδρομη επικοινωνία. Αυτή η σύνδεση, άγνωστη μέχρι πρότινος, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των ειδικών της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, αλλά και της διατροφής.
Ο άξονας εντέρου – εγκεφάλου είναι ένα περίπλοκο δίκτυο διαδρομών, που μεταδίδουν σήματα μεταξύ του γαστρεντερικού συστήματος και του εγκεφάλου. Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η φλεγμονή στο έντερο μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη της άνοιας, πιθανώς μέσω συστηματικής φλεγμονής και διαταραχής της επικοινωνίας κατά μήκος αυτών των διαδρομών. Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, παραμένει ασαφές εάν η εντερική φλεγμονή μπορεί να επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση σε άτομα που ήδη πάσχουν από άνοια.
