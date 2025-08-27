Διοικώντας τα δημόσια νοσοκομεία: Από τη φροντίδα των ασθενών ως την αποδοτικότητα και τα έσοδα – Ένας ειδικός προτείνει
Γράφει ο κ. Ισίδωρος Μέντης, Φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ), MBA στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διεύθυνση Φαρμάκου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ

Με αφορμή την πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών του ΕΣΥ μέσω ερωτηματολογίων, αναδεικνύεται ξανά ο βασικός στόχος των νοσοκομείων: η βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών. Όπως κάθε οικονομική μονάδα στοχεύει στη μεγιστοποίηση της παραγωγής με το μικρότερο δυνατό κόστος, έτσι και τα νοσοκομεία καλούνται να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, αξιοποιώντας σωστά τους διαθέσιμους πόρους.

