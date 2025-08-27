Παράνομες οι ιατρικές βεβαιώσεις που δίνονται σε χώρους άθλησης ή σωματείων – Πού και από ποιους πρέπει να χορηγούνται

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις για αθλούμενους πρέπει να εκδίδονται μόνο σε αδειοδοτημένα ιατρεία και όχι σε χώρους αθλητικών σωματείων, τονίζοντας τις πειθαρχικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων