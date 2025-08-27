Παράνομες οι ιατρικές βεβαιώσεις που δίνονται σε χώρους άθλησης ή σωματείων – Πού και από ποιους πρέπει να χορηγούνται
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις για αθλούμενους πρέπει να εκδίδονται μόνο σε αδειοδοτημένα ιατρεία και όχι σε χώρους αθλητικών σωματείων, τονίζοντας τις πειθαρχικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών για την περιφρούρηση της ορθής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, αλλά και της προφύλαξης των μελών του από τον κίνδυνο της άσκησης εναντίον τους πειθαρχικής δίωξης, επισημαίνει εκ νέου, την υποχρεωτικότητα της εξέτασης των αθλούμενων για την χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης μόνον σε ιατρεία ή πολυϊατρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς για την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ΙΣΑ τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για αθλητική ικανότητα.
