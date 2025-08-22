Η πρωτεΐνη – κλειδί που φρενάρει την απώλεια μνήμης και ανανεώνει τον εγκέφαλο
YGEIAMOU.GR
Απώλεια μνήμης Εγκέφαλος Ενέργεια Ηλικία Μελέτη Μνήμη Πρωτεΐνη Σίδηρος

Η πρωτεΐνη – κλειδί που φρενάρει την απώλεια μνήμης και ανανεώνει τον εγκέφαλο

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η ρύθμιση μίας πρωτεΐνης που αυξάνεται με την ηλικία μπορεί να αναστρέψει την απώλεια μνήμης ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές στρατηγικές προστασίας της μνήμης

Η πρωτεΐνη – κλειδί που φρενάρει την απώλεια μνήμης και ανανεώνει τον εγκέφαλο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Όλοι έχουμε ξεχάσει πού αφήσαμε τα κλειδιά μας ή δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε ονόματα όσο μεγαλώνουμε. Τι θα γινόταν, όμως, αν υπήρχε τρόπος να περιορίσουμε μέρος αυτής της απώλειας μνήμης;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο ανακάλυψαν μετά από πειράματα σε ποντίκια ότι η ρύθμιση μίας συγκεκριμένης πρωτεΐνης στον εγκέφαλο μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature Aging.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης