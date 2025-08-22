Η πρωτεΐνη – κλειδί που φρενάρει την απώλεια μνήμης και ανανεώνει τον εγκέφαλο
Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η ρύθμιση μίας πρωτεΐνης που αυξάνεται με την ηλικία μπορεί να αναστρέψει την απώλεια μνήμης ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές στρατηγικές προστασίας της μνήμης
Όλοι έχουμε ξεχάσει πού αφήσαμε τα κλειδιά μας ή δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε ονόματα όσο μεγαλώνουμε. Τι θα γινόταν, όμως, αν υπήρχε τρόπος να περιορίσουμε μέρος αυτής της απώλειας μνήμης;
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο ανακάλυψαν μετά από πειράματα σε ποντίκια ότι η ρύθμιση μίας συγκεκριμένης πρωτεΐνης στον εγκέφαλο μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature Aging.
