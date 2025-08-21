Ιατρική περίθαλψη: Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος
Ιατρική περίθαλψη: Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος

Στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Ελλάδα στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024. Συνολικά, το 21,9% των πολιτών άνω των 16 ετών που χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν κατάφεραν να την λάβουν, κυρίως λόγω υψηλού κόστους, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος των ανικανοποίητων αναγκών υγείας φτάνει το 3,6%, με τη χώρα μας να βρίσκεται πολύ πάνω από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η Κύπρος (0,1%), η Μάλτα (0,5%) και η Τσεχία (0,6%).

