Ιατρική περίθαλψη: Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος
Ιατρική περίθαλψη: Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος
Στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό
Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Ελλάδα στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024. Συνολικά, το 21,9% των πολιτών άνω των 16 ετών που χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν κατάφεραν να την λάβουν, κυρίως λόγω υψηλού κόστους, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος των ανικανοποίητων αναγκών υγείας φτάνει το 3,6%, με τη χώρα μας να βρίσκεται πολύ πάνω από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η Κύπρος (0,1%), η Μάλτα (0,5%) και η Τσεχία (0,6%).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος των ανικανοποίητων αναγκών υγείας φτάνει το 3,6%, με τη χώρα μας να βρίσκεται πολύ πάνω από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η Κύπρος (0,1%), η Μάλτα (0,5%) και η Τσεχία (0,6%).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα