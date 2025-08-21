ECDC: Συναγερμός για ρεκόρ επιδημιών από ιούς που μεταδίδουν τα κουνούπια

Συνολικά 27 επιδημίες από τον ιό Τσικουνγκούνια έχει καταγράψει για πρώτη φορά η Ευρώπη το 2025 - Ο κίνδυνος μετάδοσης εξαπλώνεται προς το βορρά και σε περιοχές έως τώρα ανέγγιχτες από παρόμοιες λοιμώξεις