ECDC: Συναγερμός για ρεκόρ επιδημιών από ιούς που μεταδίδουν τα κουνούπια
Συνολικά 27 επιδημίες από τον ιό Τσικουνγκούνια έχει καταγράψει για πρώτη φορά η Ευρώπη το 2025 - Ο κίνδυνος μετάδοσης εξαπλώνεται προς το βορρά και σε περιοχές έως τώρα ανέγγιχτες από παρόμοιες λοιμώξεις
Ένδειξη μιας νέας «κανονικότητας» στην Ευρώπη εκτιμά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) ότι είναι οι επιδημικές εξάρσεις λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου και από τον ιό Τσικουνγκούνια. Σε νεότερη έκθεσή του, το Κέντρο επισημαίνει ότι καθίσταται αναγκαία μια ισχυρή και συντονισμένη απάντηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας σε όλη τη γηραιά ήπειρο.
Η Ευρώπη, σύμφωνα με το ECDC, βιώνει πλέον μεγαλύτερες σε διάρκεια και πιο έντονες περιόδους μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια, συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και της νόσου από τον ιό Τσικουνγκούνια (chikungunya). Αυτή η αλλαγή οφείλεται σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η μεγαλύτερη διάρκεια του καλοκαιριού, οι πιο ήπιοι χειμώνες και οι μεταβολές στα πρότυπα βροχοπτώσεων. Πρόκειται για συνθήκες που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών και τη μετάδοση ιών.
