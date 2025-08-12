ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SOS από ασθενείς με θαλασσαιμία για σοβαρές ελλείψεις αίματος
Από 15 Αυγούστου και για ένα μήνα είναι το διάστημα με τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε αίμα που προκαλούν καθυστερήσεις στη θεραπεία πολυμεταγγιζόμενων ασθενών

Στο ναδίρ είναι αυτή την περίοδο η συγκέντρωση εθελοντικού αίματος, λόγω διακοπών των εθελοντών αιμοδοτών, γεγονός που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι προκαλώντας σημαντικές ελλείψεις σε αίμα και υπομεταγγίσεις των ασθενών, όπως είναι οι θαλασσαιμικοί.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας, με αφορμή τις ελλείψεις που παρατηρούνται και εφέτος το καλοκαίρι εξέδωσε ανακοίνωση – έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία. «Η κατάσταση αυτή επηρεάζει δραματικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών, οι οποίοι εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις για να μπορέσουν να ζήσουν.

