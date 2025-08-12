Διασπορά μυκήτων στον Άγιο Σάββα μετά τις ανακαινίσεις χειρουργείων – Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Συνεχίζονται οι καταγγελίες των εργαζομένων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» στο πλαίσιο της ανακαίνισης που διενεργείται στα χειρουργεία του από τον περασμένο Μάιο. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις κλεισίματος των χειρουργικών αιθουσών και μεταφοράς των ογκολογικών ασθενών σε όμορα νοσοκομεία αλλά και τις καταγγελίες για εγκαύματα ασθενών μέσα στα χειρουργεία του «Ελπίς», όπου πραγματοποιούνται πολλές εκ των επεμβάσεων του «Αγίου Σάββα», οι εργαζόμενοι προχωρούν σε νεότερες καταγγελίες. Μεταξύ άλλων, το Σωματείο Εργαζομένων του αντικαρκινικού νοσοκομείου κάνει λόγο για διασπορά ασπέργιλλου και άλλων ειδών μυκήτων που συνδέονται με τα κατασκευαστικά έργα και μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις, ακόμη και θανατηφόρες.«Συμπληρώνονται 3 μήνες λειτουργίας του εργοταξίου ανακατασκευής των χειρουργείων του Αγίου Σάββα και η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς διοίκησης, ΥΠΕ και Υπουργείου, για την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, δυστυχώς έχει τραγικές συνέπειες», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».Διαβάστε περισσότερα στο