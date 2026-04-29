Έρχονται 40 νέες δομές ψυχικής υγείας – Πόσες ακόμη αναμένονται

Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. Οι δομές θα εξυπηρετούν κυρίως άτομα με αυτισμό και άνοια, ενώ σχεδιάζονται επιπλέον μονάδες για παιδιά και εφήβους και αύξηση των παιδοψυχιατρικών κλινών έως το 2027