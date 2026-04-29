Έρχονται 40 νέες δομές ψυχικής υγείας – Πόσες ακόμη αναμένονται
Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. Οι δομές θα εξυπηρετούν κυρίως άτομα με αυτισμό και άνοια, ενώ σχεδιάζονται επιπλέον μονάδες για παιδιά και εφήβους και αύξηση των παιδοψυχιατρικών κλινών έως το 2027
Στο επίκεντρο μπαίνει η φροντίδα της Ψυχικής Υγείας των Ελλήνων, με το Υπουργείο Υγείας να εγκαινιάζει νέες δομές και να προγραμματίζει το άνοιγμα στοχευμένων μονάδων για ειδικές κατηγορίες ψυχικών νόσων αλλά και ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε χθες ότι ενέκρινε την προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα. Το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 56 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021–2027.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με στόχο τη διασφάλιση καθολικής, ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα