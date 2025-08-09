Αρθροσκόπηση ώμου: Πότε επιτρέπεται η κολύμβηση μετά την επέμβαση – Ο ειδικός απαντά

Πότε μπορεί κανείς να επιστρέψει με ασφάλεια στη θάλασσα ή την πισίνα μετά από αρθροσκόπηση ώμου; Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικός του Metropolitan Hospital, κ. Ιωάννης Φερούσης, εξηγεί ότι η απάντηση εξαρτάται από τον τύπο της επέμβασης, το πρόγραμμα αποκατάστασης και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς