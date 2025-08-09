Αρθροσκόπηση ώμου: Πότε επιτρέπεται η κολύμβηση μετά την επέμβαση – Ο ειδικός απαντά
Αρθροσκόπηση ώμου: Πότε επιτρέπεται η κολύμβηση μετά την επέμβαση – Ο ειδικός απαντά
Πότε μπορεί κανείς να επιστρέψει με ασφάλεια στη θάλασσα ή την πισίνα μετά από αρθροσκόπηση ώμου; Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικός του Metropolitan Hospital, κ. Ιωάννης Φερούσης, εξηγεί ότι η απάντηση εξαρτάται από τον τύπο της επέμβασης, το πρόγραμμα αποκατάστασης και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς
Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους στην αντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων της άρθρωσης του ώμου. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία καταστάσεων όπως η ρήξη του στροφικού πετάλου και η αστάθεια του ώμου, ενώ πλεονεκτεί σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές λόγω της ελάχιστα επεμβατικής της φύσης.
Η αποκατάσταση μετά την επέμβαση περιλαμβάνει σταδιακή επανένταξη στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες, με την κολύμβηση να αποτελεί συχνό ερώτημα ασθενών λόγω της ευεργετικής της επίδρασης αλλά και των απαιτήσεών της στον ώμο.
