Κορωνοϊός: Το ρινικό σπρέι που προφυλάσσει από σοβαρή νόσο

Ένα ρινικό στεροειδές σπρέι (εκνέφωμα) μπορεί να αποτρέψει τη σοβαρή νόσο COVID-19 και να μειώσει έτσι έως και 20-25% τις πιθανότητες νοσηλείας, εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και θανάτου. Στα σχετικά ευρήματα κατέληξαν ερευνητές από την Κλινική του Cleveland μέσα από τα στοιχεία 72.147 ασθενών με κορωνοϊό, 18 ετών και άνω, για το διάστημα 1 Απριλίου – 31 Μαρτίου 2021. Η μελέτη τους δημοσιεύεται στο Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.Ειδικότερα, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς ήταν 12.608 (17,5%), 2.935 (4,1%) χρειάστηκαν εισαγωγή σε ΜΕΘ και 1.880 (2,6%) εξέπνευσαν κατά τη νοσηλεία τους. Από τους παραπάνω, οι 10.187 (14,1%) έκαναν χρήση των σπρέι γνωστών και ως ενδορρινικά κορτικοστεροειδή.Όπως διαπιστώθηκε, σχεδόν 1 στους 4 από την ομάδα που λάμβανε το ρινικό σπρέι είχε καλύτερα αποτελέσματα, με μικρότερο κίνδυνο 22% για νοσηλεία, 23% για εισαγωγή σε ΜΕΘ και 24% για θάνατο σε σύγκριση με τους άλλους ασθενείς.Διαβάστε περισσότερα στο