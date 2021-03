Τι κερδίζουν όσοι πίνουν ένα δυνατό καφέ μισή ώρα πριν την προπόνηση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (UGR) έδειξαν σε νέα τους μελέτη ότι η καφεΐνη (περίπου 3 mg/kg, ποσότητα ίση με έναν δυνατό καφέ) που καταναλώνεται μισή ώρα πριν την αεροβική άσκηση αυξάνει σημαντικά το ποσοστό καύσης του λίπους. Διαπίστωσαν, επίσης, ότι αν η άσκηση αυτή πραγματοποιείται το απόγευμα, η επίδραση της καφεΐνης είναι ακόμα πιο αξιόλογη σε σχέση με το πρωί.Όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, οι ερευνητές θέλησαν να προσδιορίσουν αν η καφεΐνη –μία από τις ουσίες που καταναλώνονται περισσότερο σε όλο τον κόσμο για τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων- αυξάνει πράγματι την οξείδωση ή την «καύση» του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωσή της με τη μορφή συμπληρωμάτων είναι πολύ διαδεδομένη, τα επιστημονικά στοιχεία για τις ωφέλιμες ιδιότητές της είναι σπάνια.Διαβάστε περισσότερα στο