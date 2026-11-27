ΜΕΓΑ Α.Ε. Ηγετική θέση με ελληνική υπογραφή και όραμα βιώσιμης ανάπτυξης
ΜΕΓΑ Α.Ε. Ηγετική θέση με ελληνική υπογραφή και όραμα βιώσιμης ανάπτυξης
Με σταθερή προσήλωση στην ελληνική καινοτομία, η ΜΕΓΑ επενδύει διαχρονικά στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη
Η επιχειρηματική διαδρομή της ΜΕΓΑ αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυναμικής που μπορεί να αναπτύξει η ελληνική βιομηχανία όταν επενδύει μακροπρόθεσμα στην ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία.
Η 100% ελληνική εταιρεία, που σχεδιάζει και παράγει στην Ελλάδα αγαπημένα προϊόντα με τις καταξιωμένες μάρκες EveryDay, Babylino, Sani, BabyCare, Pom Pon, Wet Hankies, ΜΕΓΑ Hygiene, Tipers, Rispet κ.ά, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής στη χώρα μας και ισχυρή θέση στον διεθνή επιχειρηματικό χάρτη, παραμένοντας πιστή στο όραμα με το οποίο ξεκίνησε το 1980: να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ελληνική πρόταση στην προσωπική υγιεινή, αξεπέραστης ποιότητας και προϊοντικής ασφάλειας.
Σήμερα, η ΜΕΓΑ θέτει στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής μια μεγάλη επιχειρηματική πρόκληση: τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου που συνδυάζει την ελληνική καινοτομία, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Η επένδυση στην Ελλάδα ως διαχρονική στρατηγική επιλογή
Από την ίδρυσή της, η ΜΕΓΑ έχει επιλέξει να επενδύει στην Ελλάδα, να αξιοποιεί τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Διατηρώντας το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα, η εταιρεία ενισχύει συστηματικά την εγχώρια παραγωγική δυναμική, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένης ελληνικής τεχνογνωσίας με διεθνή προσανατολισμό.
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Η 100% ελληνική εταιρεία, που σχεδιάζει και παράγει στην Ελλάδα αγαπημένα προϊόντα με τις καταξιωμένες μάρκες EveryDay, Babylino, Sani, BabyCare, Pom Pon, Wet Hankies, ΜΕΓΑ Hygiene, Tipers, Rispet κ.ά, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής στη χώρα μας και ισχυρή θέση στον διεθνή επιχειρηματικό χάρτη, παραμένοντας πιστή στο όραμα με το οποίο ξεκίνησε το 1980: να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ελληνική πρόταση στην προσωπική υγιεινή, αξεπέραστης ποιότητας και προϊοντικής ασφάλειας.
Σήμερα, η ΜΕΓΑ θέτει στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής μια μεγάλη επιχειρηματική πρόκληση: τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου που συνδυάζει την ελληνική καινοτομία, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
Η επένδυση στην Ελλάδα ως διαχρονική στρατηγική επιλογή
Από την ίδρυσή της, η ΜΕΓΑ έχει επιλέξει να επενδύει στην Ελλάδα, να αξιοποιεί τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Διατηρώντας το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα, η εταιρεία ενισχύει συστηματικά την εγχώρια παραγωγική δυναμική, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένης ελληνικής τεχνογνωσίας με διεθνή προσανατολισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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