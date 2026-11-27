ΜΕΓΑ Α.Ε. Ηγετική θέση με ελληνική υπογραφή και όραμα βιώσιμης ανάπτυξης

Με σταθερή προσήλωση στην ελληνική καινοτομία, η ΜΕΓΑ επενδύει διαχρονικά στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη