Φον ντερ Λάιεν: Εξετάζεται το σενάριο ο Καναδάς να γίνει το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ
«Ο Καναδάς είναι αξιόπιστος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εποχή που «το εμπόριο γίνεται εργαλείο οικονομικής πίεσης», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο Καναδάς είναι ένας «αξιόπιστος εταίρος» για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εποχή που «το εμπόριο γίνεται εργαλείο οικονομικής πίεσης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη προφανώς στις ΗΠΑ και την Κίνα. «Γινόμαστε μάρτυρες σε πραγματικό χρόνο μιας επίθεσης στην κυριαρχία μας», η οποία απαιτεί να «υιοθετήσουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση με αξιόπιστους εταίρους που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις», πρόσθεσε.
Οι στενότεροι δεσμοί με την Ευρώπη αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας του από τις ΗΠΑ, σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας, μετά την επιβολή δασμών σε καναδικά προϊόντα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι προσπάθειες της Οτάβας να έρθει πιο κοντά στην ΕΕ ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν την οργή του Τραμπ, σε μια περίοδο που συνεχίζονται οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.
At the turn of the last century, Jean Monnet discovered Canada's pioneering spirit. He brought that spirit back to Europe. And went on to become one of the founding fathers of our Union. Today, that same spirit inspires us to explore a historic first: Canada becoming the EU’s first associate member ↓ https://t.co/IMc7oCOiAZ— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2026
«Η ιδέα μας είναι απλή: αυτή είναι μια σύνδεση χωρίς ένταξη», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Μόντρεαλ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Καναδά-ΕΕ. «Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εταιρική σχέση που να προσεγγίζει την ιδιότητα του μέλους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε κάνει στο παρελθόν». «Μπορούμε να συνεργαστούμε σε όλα τα ζητήματα, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το κλίμα μέχρι την ενέργεια ή την ασφάλεια», πρόσθεσε.
Παρ' όλα αυτά, οι ηγέτες του Καναδά και της ΕΕ δεν έκαναν καμιά αναφορά στην ιδιότητα του «συνδεδεμένου μέλους» στην κοινή τους δήλωση -το κείμενο της οποίας περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters-, συμφωνώντας αντ' αυτού σε μια «διαρκώς στενότερη σύνδεση».
🇪🇺🤝🇨🇦 An alliance for the future The 21st EU-Canada summit starts today, with @vonderleyen and @eucopresident representing the EU. https://t.co/6fcw4JqvCC— European Commission (@EU_Commission) October 29, 2026
Στη δήλωση, την οποία οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να δημοσιοποιήσουν αύριο (30/10) αναφέρεται ότι οι εργασίες για τον καθορισμό της σχέσης Καναδά - ΕΕ θα συνεχιστούν έως την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η φον ντερ Λάιεν πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα της ιδιότητας του «συνδεδεμένου μέλους» για τον Καναδά πριν από έξι εβδομάδες. Η πρόταση αυτή συνάντησε την αντίδραση ορισμένων χωρών, με πρώτη τη Γερμανία, οι οποίες υποστήριξαν ότι δεν θα μπορούσαν να αποδεχθούν μια έννοια που στερείται νομικού καθεστώτος και δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί.
🇪🇺-🇨🇦 The 21st #EUCanada summit takes place in Montreal on 29–30 October. The EU and Canada are expected to launch an alliance for the future to deepen their strategic partnership and strengthen cooperation amid geopolitical and economic change. 🔗 https://t.co/Ul3T8PFMiG https://t.co/G0UpVvBDmS— EU Council (@EUCouncil) October 29, 2026
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