Την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ισπανία εξέφρασε ο Μακρόν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στο Τολέδο με 64 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Σύγκρουση τρένων Ισπανία Τολέδο

Την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ισπανία εξέφρασε ο Μακρόν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στο Τολέδο με 64 νεκρούς

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος

Την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ισπανία εξέφρασε ο Μακρόν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στο Τολέδο με 64 νεκρούς
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα «την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς τον «ισπανικό λαό», έπειτα από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας με 64 νεκρούς, σε απόσταση περίπου 150χλμ νότια της Μαδρίτης, στο Τολέδο.

«Τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ.

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