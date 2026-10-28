Την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ισπανία εξέφρασε ο Μακρόν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στο Τολέδο με 64 νεκρούς
Την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ισπανία εξέφρασε ο Μακρόν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στο Τολέδο με 64 νεκρούς
«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα «την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς τον «ισπανικό λαό», έπειτα από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας με 64 νεκρούς, σε απόσταση περίπου 150χλμ νότια της Μαδρίτης, στο Τολέδο.
«Τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ.
«Τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ.
Terrible drame ferroviaire en Espagne. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, aux nombreux blessés ainsi qu’à l’ensemble des équipes mobilisées dans les opérations de secours. Au peuple espagnol, j’exprime la solidarité de la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2026
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