Νίγηρας: Σφοδρά πυρά και εκρήξεις κοντά σε στρατιωτική βάση στη Νιαμέ
ΚΟΣΜΟΣ
Νίγηρας

Νίγηρας: Σφοδρά πυρά και εκρήξεις κοντά σε στρατιωτική βάση στη Νιαμέ

Αναφορές κατοίκων για συνεχή πυρά στην περιοχή της βάσης 101, δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο – Η εγκατάσταση έχει γίνει στο παρελθόν στόχος τζιχαντιστικών επιθέσεων

Νίγηρας: Σφοδρά πυρά και εκρήξεις κοντά σε στρατιωτική βάση στη Νιαμέ
Σφοδρά πυρά ακούγονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στη Νιαμέ, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, σε τομέα όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση πλάι στο διεθνές αεροδρόμιο, που έγινε ήδη δυο φορές στόχος εφόδων τζιχαντιστών, ενημέρωσαν περίοικοι το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και άλλοι περίοικοι.

Τον Νίγηρα κυβερνά τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, αλλά δυσκολεύεται να βάλει τέλος στο κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που σαρώνει τη χώρα.

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