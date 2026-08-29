Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Νίγηρας: Σφοδρά πυρά και εκρήξεις κοντά σε στρατιωτική βάση στη Νιαμέ
Νίγηρας: Σφοδρά πυρά και εκρήξεις κοντά σε στρατιωτική βάση στη Νιαμέ
Αναφορές κατοίκων για συνεχή πυρά στην περιοχή της βάσης 101, δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο – Η εγκατάσταση έχει γίνει στο παρελθόν στόχος τζιχαντιστικών επιθέσεων
Σφοδρά πυρά ακούγονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στη Νιαμέ, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, σε τομέα όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση πλάι στο διεθνές αεροδρόμιο, που έγινε ήδη δυο φορές στόχος εφόδων τζιχαντιστών, ενημέρωσαν περίοικοι το Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και άλλοι περίοικοι.
Τον Νίγηρα κυβερνά τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, αλλά δυσκολεύεται να βάλει τέλος στο κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που σαρώνει τη χώρα.
«Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και άλλοι περίοικοι.
Intense clashes took place in strategic locations in Niamey, there are multiple injured among civilians due to stray bullets, some reports suggest a coup d'état is underway. https://t.co/qlYufp98gY pic.twitter.com/ArMTASgPwI— Brant (@BrantPhilip_) August 29, 2026
Τον Νίγηρα κυβερνά τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, αλλά δυσκολεύεται να βάλει τέλος στο κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που σαρώνει τη χώρα.
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